'Schandalig dat je zo je laatste dagen moet slijten', benefietconcert voor 77-jarige Bibi

ETTEN-LEUR - Hij kwijnde weg in een verrotte caravan op camping Fort Oranje. Met gaten in de vloer, schimmel op de muur en lekkende kranen. En de verwarming deed het ook al jaren niet meer. Maar toen kwam presentator Dennis van Der Geest langs. Hij maakte voor SBS-6 een programma over de camping. En sindsdien krijgt de 77-jarige Bibi veel hulp.

Zondagmiddag is er in café de Twee Gebroeders in Etten-leur een benefietconcert georganiseerd om geld op te halen voor Bibi. In het echt heet hij Frans Korporaal, maar toen hij langgeleden als kastelein werkte, kreeg hij de bijnaam Bibi. Nadat zijn kroeg failliet ging en zijn vrouw overleed kwam hij op camping Fort Oranje terecht. En daar ging het van kwaad tot erger.



Slechte omstandigheden

“Ik schrok echt toen ik de beelden op televisie zag,” aldus een bezoekster van het benefietconcert. “Vreselijk,” vult een andere vrouw aan. “Dat gun je een hond nog niet.” En dat vond ook de organisator van het benefietconcert Alfred Jongenelis. Hij zag de uitzending en bleek Bibi ook nog via via te kennen, dus besloot hij dat er iets moest gebeuren.



“Ik vind het schandalig dat mensen in zulke leefomstandigheden hun laatste jaren moeten slijten.”

Ondertussen heeft Bibi een huurhuisje in Zundert, maar er zijn nog veel schulden die hem achtervolgen. Hoeveel het is, wil hij niet zeggen. “Ik ben dankbaar voor alles wat ik krijg. Dat ik op 77-jarige leeftijd misschien met schone lei mag beginnen, helemaal opnieuw. Als dat toch zou kunnen…,”verzucht hij.