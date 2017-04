Werelds eerste horror-computergame over Vincent van Gogh wordt gemaakt door een Brabantse puber

ZUNDERT - Het spel heet The Untold Tale en is een 3D horror-computergame gemaakt door een scholier uit Zundert. Spelers van het spel van The Untold Tale moeten mysterieuze opdrachten oplossen om schilder Vincent van Gogh in staat te stellen zijn eigen levensverhaal te vertellen. Vincent kan pas zijn eigen verhaal vertellen, als de spelers het voor elkaar krijgen om de mentale en psychische problemen van de schilder op te lossen. De maker van het spel, die al onderscheiden is met een IT-award, is pas 17 jaar!

Honderden uren heeft Maike Backx al achter zijn computer doorgebracht. “Ik heb het bijgehouden en op dit moment ben ik al meer dan driehonderd uur bezig om het spel te ontwikkelen en te bouwen. Voor het hele spel ben ik volgens mijn eigen berekening aan het eind van de rit zo’n 750 uur kwijt.” De scholier maakt gebruik van 22 verschillende computerprogramma’s en werkt elk vrij uurtje aan de realisatie van zijn droom.



Verlos Vincent van zijn gekte

Uit de literatuur is bekend dat de Zundertse schilder psychisch niet in orde was. Door in het spel die drempel weg te nemen, krijgt de schilder de kans om zijn echte levensverhaal te vertellen. “Spelers krijgen opdrachten en moeten in het spel op zoek naar bijvoorbeeld voorwerpen in een kamer waar Vincent een tijdje heeft gewoond. Pas als die gevonden worden is hij min of meer bevrijd van zijn waanbeelden en kan hij vrijuit praten.” Het spel begint op een lege pagina van een opengeslagen boek en komt tot leven als Vincent zelf aan het schrijven gaat.



Onderscheiding

Ondanks dat The Untold Tale nog lang niet af is, heeft de leerling van het Bredase Newmancollege toch al een prijs in de wacht gesleept met zijn uren en uren programmeren. Recent ontving Backx de 3i-award voor het beste Havo profielwerkstuk van Nederland met Informatica en ICT-componenten.



Er bestaat overigens bestaat al zoiets als een point en click game over de schilder. De point en clickgame werd vier jaar geleden ontwikkeld door de NHTV en is meer een informatiefilmpje dan een spel. Als je in het animatiefilmpje ergens op klikt krijg je informatie over de persoon of het gebouw.

The Untold Tale, werelds eerste 3Dgame over de schilder, duikt echter diep in het brein van de mentaal zieke schilder en dat betekent veel horror en angstige momenten.



In december moet The Untold Tale voor iedereen te spelen zijn.