Scooterrijder gewond na aanrijding met auto in Helmond

HELMOND - In de Heistraat in Helmond zijn zondagavond rond zeven uur een auto en een scooter tegen elkaar gebotst. Daarbij raakte de passagier die achter op de scooter zat gewond.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Hoe de bestuurder van de scooter eraan toe is, is onbekend.



De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.



De politie doet verder onderzoek