Flinke uitslaande brand bij champignonkwekerij aan Wouwerbeekseweg in Bavel

De rook van de brand bij Bavel is ook in Molenschot te zien (Foto: Ann Roelen)

BAVEL - Bij een champignonkwekerij aan de Wouwerbeekseweg in Bavel is zondagavond brand uitgebroken.

Volgens de veiligheidsregio staat er een loods in brand en slaan de vlammen uit het dak. de eigenaar maakte zelf melding van de brand.



Het gaat om een loods van 50 bij 40 meter waarin champignons worden gekweekt. Bij de brand komt veel rook vrij die in de verreomtrek is te zien.Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Ook ventillatiesystemen moeten worden uitgezet.