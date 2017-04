Kevin Abbring wint Rallye de Wallonie: 'Ik heb ervan genoten!'

NAMEN - Kevin Abbring heeft zijn eerste winst in het Belgisch kampioenschap te pakken. Aan het stuur van de Peugeot 208 T16 pakte de coureur uit Son de overwinning in de Rallye de Wallonie.

"Het parcours is echt schitterend. De proeven zijn kort, maar uitdagend en erg snel. Bovendien is de sfeer geweldig. Ik heb ervan genoten!" aldus Abbring aan de finish.



Eerste buitenlandse winnaar

Na zijn tweede plaats in Landen zag het er goed uit voor Abbring in het Belgian Rally Championship (BRC). Echter na zijn opgave in Spa (vanuit leidende positie) en de technische problemen in Tielt, was de opdracht in Namen duidelijk: er moest gewonnen worden.



In de eerste serieuze proef pakte Abbring de leiding om die niet meer af te staan. “In Spa heb ik lessen getrokken. Ik heb jaren geen volledig kampioenschap gereden en ik werd altijd aangetrokken om one-shots te rijden of om auto's te ontwikkelen. Deze keer heb ik al die zaken gewoon uit mijn hoofd gezet en heb ik gereden om deze rally te winnen, zonder meer”, verklaarde hij. En passant bleek hij ook nog eens de eerste buitenlander die de lange wedstrijd won.