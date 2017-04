Zorgen bij voetbalclub Alliance om vermiste speler Jordi Ewanena

ROOSENDAAL - De voetbalclub RSC Alliance maakt zich grote zorgen om Jordi Ewanena (roepnaam Jorda). De speler van het eerste elftal wordt sinds donderdagavond vermist.

De afgelopen dagen is tevergeefs geprobeerd om contact te krijgen met de speler. Hij is telefonisch onbereikbaar.



Toen Ewanena zondag niet kwam opdagen voor de wedstrijd tegen vv Achtmaal gingen alle alarmbellen af bij de club. Ook zijn familie weet niet waar hij veblijft. “De vereniging en met name het eerste elftal is geschokt over de vermissing van Jorda. Wij zijn vandaag bij zijn moeder geweest en geven haar namens de club alle steun. Wij hopen snel op meer duidelijkheid", aldus vice-voorzitter Joost van Oosterhout



Ewanena voetbalt momenteel in Roosendaal bij Alliance, maar kwam daarvoor uit voor stadsgenoot BSC en Halsteren.



De club roept mensen op die Ewanena hebben gezien of gesproken zich te melden bij de politie.