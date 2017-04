Brand in appartementencomplex, gezinnen van balkon gehaald

Het vuur ontstond in de berging. (Foto: Christian Traets)

ROOSENDAAL - In een appartementencomplex aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal woedde in de nacht van zondag op maandag brand. Vanwege de rookontwikkeling haalde de brandweer enkele gezinnen van hun balkon.

Het vuur woedde in de berging van het complex. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onbekend.



Viertal naar viekenhuis

Drie ambulances werden opgeroepen. Vier mensen, onder wie een kind, zijn naar een ziekenhuis gebracht.