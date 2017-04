Treinverkeer weer volgens boekje na ongeluk dieplader

WOUW - Het treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom verloopt maandagochtend weer volgens het boekje. Het personenvervoer werd in de nacht van zondag op maandag hervat.

Sinds zondagavond reden er alweer goederentreinen over dit traject.



Dieplader

Het treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom lag sinds zeven uur vrijdagochtend stil, nadat een intercity in de buurt van Wouw tegen een dieplader botste. Dit zorgde voor een ravage.

Hoe dat ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.



Wel problemen rond Breda en Den Bosch

Er zijn maandagochtend sinds kwart voor zes wel problemen op het spoor tussen Breda en Rotterdam, vanwege de 'inzet van hulpdiensten'. Wat daar precies aan de hand is, is niet bekend.



Tussen Den Bosch en Utrecht rijden sinds kwart over zes maandagochtend minder treinen, vanwege een defecte trein. Reizigers op dit traject moeten rekening houden met een halfuur vertraging, waarschuwt de NS.