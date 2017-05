Verkeersinfarct West-Brabant: lange files op diverse snelwegen

MOERDIJK - Door de tijdelijke afsluiting van de snelweg A16 tussen Breda en Rotterdam stond het verkeer in West-Brabant muurvast. Om kwart over acht werd de weg weer vrijgegeven en liep de filelengte snel terug. Na een ongeval rond negen uur, ontstond er wéér file. Behalve op de A16 staan files op de A15, A17, A27 en de A59.

De vertraging op de A27 is ongeveer een uur tussen Breda en Gorinchem. Automobilisten die vaststaan op de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Oss moeten rekening houden met een vertraging van een half uur.



LEES OOK: Grote problemen A16: snelweg dicht na wilde achtervolging



Op de A15 zijn de files ook enorm. Dat komt mede door een ongeluk bij Gorinchem. Hier moeten automobilisten rekenen op een half uur vertraging.



Automobilisten die een sluiproute namen op de N285 tussen Breda en Klundert stonden ook in een flinke file. Rond half tien was de N285 weer vrij.De A16 was in de ochtendspits tussen Breda en Rotterdam in beide richtingen dicht vanwege een politieonderzoek. Dat onderzoek had te maken met een kraak bij een filiaal van Albert Heijn in 's-Gravendeel in de nacht van zondag op maandag.Rond kwart over acht ging de snelweg weer open en liep de filelengte snel terug. Omstreeks negen uur gebeurde er een ongeluk bij knooppunt Klaverpolder. Een half uur waren er twee rijstroken dicht, inmiddels is de weg weer open. Wel is er nog een flinke vertraging.De daders vluchtten in twee auto's, ramden een politiewagen en richtten tijdens de vlucht een vuurwapen op de politie, waarna die schoot.