'Levenswerk in vlammen opgegaan', enorme schade na brand in champignonkwekerij

Van de loods is weinig over.

BAVEL - Het dak is grotendeels weggevaagd, muren staan niet meer overeind en alle champignons zijn zwartgeblakerd: de ochtend na de verwoestende brand bij een champignonkwekerij in Bavel is de schade aan de twee loodsen goed te zien. De eigenaar zit helemaal stuk, laat zijn vrouw weten. "Dit was zijn levenswerk."

"Hij was hier sinds zijn achtiende mee bezig en hij heeft zijn levenswerk in vlammen zien opgaan", zegt zijn vrouw maandagochtend. "Het gaat niet goed met hem, hij is heel erg ontdaan."



De gitzwarte rookwolken beloofden zondagavond toen de brand uitbrak al niet veel goeds. In de wijde omgeving was de rook te zien. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant raadde mensen dan ook aan om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven.De politie bewaakt het terrein en kondigde zondagavond al aan dat er onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van de brand.