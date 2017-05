Oproep na ongevallen in Deurne en Wouw: 'verbod op zware voertuigen op spoorwegovergangen'

EINDHOVEN - Er moet een verbod komen op bijzondere en zware voertuigen op spoorwegovergangen. De Maatschappij Voor Beter OV schrijft dat aan Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen. De organisatie doet de oproep na diverse ernstige ongevallen, waaronder in Deurne en Wouw.

In Deurne reed vorige week een goederentrein op een stilgevallen graafmachine. Vrijdag wa het raak in Wouw toen een trein op een dieplader botste. Reizigersorganisatie Voor Beter OV wil dat er een verbod komt voor hoogwerkers, diepladers en hijskranen op spoorwegovergangen.



De organisatie vindt dat bestuurders van deze voertuigen vaak niet bekwaam zijn en geen veiligheidsinzicht hebben. Ook zijn volgens Voor Beter OV dit soort voertuigen vaker betrokken bij ongelukken op overwegen dan auto’s of vrachtwagens. De organisatie wil dat de minister ingrijpt en zware voertuigen niet toe te laten op gelijkvloerse spoorwegovergangen.