'Bereikbaarheid Brabant onder druk', Brabantse bestuurders sturen brief aan kabinet

EINDHOVEN - De bereikbaarheid van onze provincie komt de komende decennia steeds meer onder druk te staan. Ondanks de inzet om knelpunten op te lossen, krijgt Brabant een groeiende filedruk te verwerken. Reden voor de provincie Noord-Brabant om het nieuwe kabinet te vragen hier op in te spelen.

Als er geen maatregelen worden genomen, nemen de files toe, de treinen raken overvol en ook de beroepsvaart krijgt te maken met langere wachttijden. Dat is een conclusie uit een analyse van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat maandag gepresenteerd is.



De provincie en de gemeenten Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond luiden daarom de noodklok.



Uitbreiding A2 en A58

Volgens de provincie en de gemeenten zijn diverse maatregelen noodzakelijk om de Brabantse verkeersproblemen op te lossen. Uitbreiding van de A2 tussen Deil en Vught en de A58 tussen Tilburg en Breda, verbetering van de spoorverbindingen op de trajecten Eindhoven-Helmond en Breda-Rotterdam én een programma voor de bereikbaarheid van steden zijn hard nodig, vinden zij.



Aan het eind van elke kabinetsperiode stelt het ministerie de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse op. Dit is een overzicht van de knelpunten die de komende decennia te verwachten zijn op snelwegen en op het spoor. De uitkomsten van de analyse zijn voor de Brabantse bestuurders een teken dat de bereikbaarheid van onze provincie flink onder druk blijft staan. Als er niks wordt ondernomen, nemen incidenten toe en lopen belangrijke routes vast.



Bereikbaarheid van steden

De A2 van Den Bosch naar Utrecht staat volgens de analyse in 2030 op nummer 1 in de file top 50. De bestuurders vinden dat zo’n belangrijke verbinding niet verstopt mag raken. “Niet alle knelpunten in Brabant kunnen bovenaan het prioriteitenlijstje van het kabinet staan. Maar de focus mag niet alleen op de Randstad liggen. Dan doet het kabinet Brabant te kort”, zo schrijft de provincie.



Niet alleen de uitbreidingen van de A2 en A58 én verbetering van de spoorverbindingen zijn prioriteit, ook de bereikbaarheid van de steden is van belang. De Brabantse bestuurders denken aan oplossingen als aansluiting van regionaal openbaar vervoer, uitbreiding van fietsenstallingen en transfermogelijkheden bij stations en knooppunten.



'Erken de problemen'

Het belangrijkste is echter dat Brabant niet op de rem komt te staan en dat het nieuwe kabinet de problemen erkent. “We willen afspraken maken met de nieuwe minister en staatssecretaris om onderzoeken te starten en geld vrij te maken.”