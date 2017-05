GHB en cocaïne in kruipruimte onder appartementencomplex Rijen, bewoner aangehouden

RIJEN - In de kruipruimte onder een appartementencomplex aan de Pastoor Gillisstraat in Rijen zijn maandagochtend grondstoffen voor GHB en cocaïne gevonden. In één van de woningen werd ook drugs gevonden. De 31-jarige bewoner van dat appartement is aangehouden.

Het huis is afgesloten en de politie doet onderzoek in de kruipruimte. De politie kwam de drugs op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem.