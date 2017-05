Busje ramt Albert Heijn in Eindhoven, winkel voorlopig dicht

EINDHOVEN - Bij supermarkt Albert Heijn aan de Hoogstraat in Eindhoven is maandagochtend een busje tegen het pand gereden. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De winkel blijft voorlopig dicht.

Het busje stond in een parkeervak en is volgens getuigen rechtdoor gereden tegen de winkel aan. Het voorste deel van het voertuig is door de muur gereden. De bestuurder raakte gewond bij het ongeval en is naar het ziekenhuis gebracht.



Veiligheid controleren

De Albert Heijn aan de Hoogstraat is voorlopig gesloten. In de winkel zijn stellingen omgevallen. Ook wordt een bouwkundige ingeschakeld om de veiligheid van het pand te controleren.



De laatste week is het flink raak in Brabant. Zo reed een automobiliste zaterdag bloemenzaak Marimba in Boxtel binnen. Ook werd zaterdagavond een bushokje geramd door een auto.