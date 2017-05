'Ineens werd ik gehandicapt', Christel Verbogt zit vol missies en wil Mis(s) 2017 worden

HALSTEREN - Spiegeltje, spiegeltje aan het land, wie is de mooiste Mis(s) van het land? Als het aan Christel Verbogt uit Halsteren, dan wordt zij dat natuurlijk. De knappe krullenbol is gehandicapt en zit in een rolstoel en hoopt in mei Mis(s) 2017 te worden.

Zoals elke vrouw die mee doet aan een missverkiezing, heeft ook Christel haar boodschap aan de wereld. Niet één trouwens, maar drie! “Ik wil me inzetten voor toegankelijke scholen voor iedereen, ook hoop ik dat er minder vooroordelen komen over mensen met een beperking en ik wil dat minder bekende aandoeningen meer aandacht krijgen”, vertelt 20-jarige finalist uit Halsteren.



'Tot 14e niets aan de hand'

Christel zit sinds een paar jaar in een rolstoel. “Op mijn veertiende werd ik ziek en was ik ineens gehandicapt. Daarvoor was er niets aan de hand”, vertelt ze. “Sinds mijn zeventiende zit ik een rolstoel. En vanwege een maagverlamming krijg ik mijn voeding via een sonde. Daarnaast heb ik een neurologische aandoening en heb ik een bindweefselziekte”, somt ze op.



Vanwege haar eigen ervaringen weet ze waar het in Nederland echt stukken beter kan voor mensen met een handicap. Te beginnen op scholen. “Ik vind het belangrijk dat jongeren een toekomst hebben en dat begint met onderwijs. Helaas zijn niet alle scholen toegankelijk”, zegt ze. Volgens haar zijn er letterlijk én figuurlijk te veel drempels waardoor niet iedereen naar school kan.



'Slangetje in neus'

Ze begon zelf op de Havo, maar zakte via het VMBO af naar het VMBO theoretische leerweg op het speciaal onderwijs. “Omdat ik vaak in het ziekenhuis lag moest ik van de Havo af. Ook op het VMBO was ik vaak afwezig en omdat ik een slangetje uit m’n neus had vonden ze het risico te groot en kwam ik uiteindelijk op het speciaal onderwijs terecht”, beschrijft ze. Dat moet volgens haar dus echt veranderen.



Mocht Christel de Mis(s) 2017 worden dan wil ze zich ook nog meer inzetten in het wegnemen van vooroordelen. Nog te vaak denken mensen dat iemand in een rolstoel ook verstandelijk beperkt is. “Ik was ooit in een parfumerie waar de dame aan de persoon naast mij vroeg “welk luchtje zou ze lekker vinden?”. Ja, hallo, dat kan je toch ook gewoon aan mij vragen!”, zegt ze.



Op 6 mei is de liveshow van de Mis(s)verkiezing. Christel wil voor die tijd zo veel mogelijk stemmen te verzamelen, zodat zij Mis(s) 2017 wordt.