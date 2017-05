Stille tocht 43 jaar na verdwijning duo: 'Ook oude moordzaken moeten voor rechter komen'

ASTEN - Dinsdag 9 mei wordt een stille tocht gehouden voor Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten. Zij verdwenen op 16 maart 1974. Daarna werd nooit meer iets van hen vernomen.

De stille tocht begint op het Plein in Den Haag. Vandaar wordt gewandeld naar Lange Poten en van daar weer terug naar het beginpunt.



'Zaak mag niet verjaren'

De familie wil op deze manier de boodschap dat deze zaak niet mag verjaren kracht bij zetten.



Lang was onduidelijk wat er met Piet Hölskens en Hans Martens was gebeurd. Maar in 2012 meldde iemand dat de twee na een ruzie naar een bepaalde plek zijn gelokt en daar zijn vermoord. De moordenaar zou de twee lichamen mee naar Duitsland hebben genomen omdat hij daar in de wegenbouw werkte en ze zo gemakkelijk kon laten verdwijnen.



De politie liet de nabestaanden weten dat hier geen onderzoek naar gedaan kan worden, omdat deze zaak is verjaard. Dit is voor de nabestaanden onverteerbaar.



1988

Inmiddels kunnen moorden niet meer verjaren, maar dat geldt niet voor moorden die voor 1988 gepleegd zijn.



De familieleden van Piet Hölskens en Hans Martens willen dat dit wordt aangepast, zodat deze zaak alsnog onderzocht kan worden. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn ze een petitie gestart en hebben ze een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer.



'Het gaat hier om mensenlevens'

"Als de vermoedelijke dader nog leeft en er voldoende bewijs is, moeten ook oudere moordzaken voor de rechter komen", betogen de familieleden. "Het gaat hier om mensenlevens en dus blijft er een opsporingsbelang. Alleen al uit respect voor de nabestaanden en de slachtoffers. Om die reden kunnen misdadigers van de Tweede Wereldoorlog ook nog altijd berecht worden."