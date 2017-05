Lisa, Amy en Shelley naar Kiev, OG3NE klaar voor Eurovisiesongfestival

FIJNAART - De dames van OG3NE zijn maandagochtend vertrokken naar Kiev. Lisa (22), Amy en Shelley (21) Vol uit Fijnaart doen volgende week met hun lied ‘Lights And Shadows’ mee aan het Eurovisiesongfestival. Op 11 mei zijn de meiden te zien in de halve finale.

Veel media waren maandagochtend aanwezig op het vliegveld om OG3NE uit te zwaaien. In Kiev zijn de meiden te zien in de tweede halve finale. Als Lisa, Amy en Shelley bij de beste tien eindigen, schitteren ze op 13 mei in de grote finale.



'Het is een eer'

De drie dames denken zelf dat er een kans is dat ze het Eurovisiesongfesival winnen. “Als we dat niet zouden denken, dan waren we al verloren. Je moet er zelf helemaal in geloven”, vertelde Lisa eerder aan Omroep Brabant. Amy: “Het is een eer om mee te mogen doen en we gaan Nederland trots maken.”



De komende week staan er in Kiev veel repetities op het programma. Omroep Brabant volgt de belevenissen van de dames tijdens het Eurovisiesongfestival. Eerder verscheen op Omroep Brabant de documentaire ‘Geloof in je dromen’ over de zussen uit Fijnaart.