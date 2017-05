Voetballer Jordi Ewanena van Alliance niet meer vermist

ROOSENDAAL - Voetballer Jordi Ewanena van RSC Alliance in Roosendaal is niet langer vermist. Dat meldt de politie maandag. De club maakte zich grote zorgen omdat sinds donderdagavond niets meer vernomen was van de speler van het eerste elftal.

Volgens de politie is er 'geen sprake van een vermissing'. "In verband met zijn privacy doen wij er verder geen mededelingen meer over", aldus een woordvoerder.



Waarom Jordi (roepnaam Jorda) zo lang niets van zich liet horen is niet bekend.



