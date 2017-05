Twee mannen (19 en 21 jaar) opgepakt na vondst van kilo hennep

BREDA - Twee mannen (19 en 21 jaar) uit Breda zijn zondagavond rond acht uur aangehouden op de Haagweg in hun woonplaats. Bij een controle vonden agenten in de auto van de Bredanaars een zak met één kilo hennep.



Agenten reden over de Haagweg en zagen een zilverkleurige auto stilstaan op het fietspad. Achter het stuur zat de 19-jarige man die geen rijbewijs bij zich had en kon zich niet identificeren.



In de kofferbak vonden de agenten een supermarktshopper met daarin een plastic zak met de hennep. Hierop zijn beide mannen aangehouden.