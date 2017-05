Villa Anna van zorginstelling Convivio onder verscherpt toezicht

TILBURG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) slaat maandag alarm over de zorg aan demente mensen in Villa Anna (Convivio) in Tilburg. Er zijn ‘hoge risico’s op gezondheidsschade voor cliënten’. De instelling is voor vier maanden onder verscherpt toezicht gesteld.

De zorginstelling was al eerder gewaarschuwd, maar dat heeft volgens de IGZ nog steeds te weinig opgeleverd. Zo is er bij de medewerkers van Villa Anna ‘te weinig zorginhoudelijke kennis’. De dossiers zijn ook niet op orde, terwijl die nodig zijn om passende zorg te verlenen.



Ook wordt onzorgvuldig omgesprongen met vrijheidsbeperkende maatregelen, die soms nodig zijn voor de veiligheid van patiënten zelf en anderen.



In Villa Anna krijgen negen mensen dementiezorg.