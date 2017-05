Boot dreigt te zinken in rivier de Mark bij Oudenbosch

OUDENBOSCH - Aan de Havendijk in Oudenbosch ligt een boot in rivier de Mark die dreigt te zinken. De boot maakt volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio water in de machinekamer. De brandweer houdt de boot, met een lengte van twintig meter, met touwen bovenwater.

Het is niet duidelijk waar het lek zit. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio is een bergingsbedrijf opgeroepen om de boot uit het water te halen. Voor zover bekend is er niemand meer aan boord.



De brandweer kan de boot niet leegpompen omdat het water vervuild is door de olie in de machines.