Kapotte auto zorgt voor veel vertraging op A58 van Tilburg naar Eindhoven

TILBURG/OIRSCHOT - Een kapotte auto zorgde aan het begin van de maandagmiddag voor veel vertraging op de A58 tussen Breda en Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum-West en Oirschot stond rond kwart over een, een file van zeven kilometer. Automobilisten moesten rekening houden met een vertraging van ongeveer een halfuur. Rond twee uur begon de file op te lossen.

Ook tussen Moergestel en knooppunt Batadorp was het aan het begin van de maandagmiddag aansluiten in de file. Hier reed het verkeer langzaam over een afstand van zeven kilometer.



Maandagochtend was het ook al raak qua files op de Brabantse wegen. Juist maandag werd bekend dat de provincie bij het nieuwe kabinet aandringt op maatregelen om de fileproblemen in de provincie aan te pakken.



