FC Den Bosch aast op Dennis Kaars, amateurspits scoorde dit seizoen al veertig keer

DEN BOSCH - Een matig tot slecht seizoen is bijna voorbij voor FC Den Bosch, het vizier is al op volgend seizoen gericht. In de zoektocht naar meer doelpunten is de Jupiler League-club uitgekomen bij Dennis Kaars, de amateurspits die dit seizoen al veertig doelpunten maakte.

De 28-jarige Kaars is maandag op bezoek bij FC Den Bosch voor een 'oriënterend gesprek'. Bij de start van het nieuwe seizoen is de spits 29 jaar, ondanks die leeftijd droomt hij nog van een debuut in het profvoetbal. "Ze zeggen dat ze serieuze interesse hebben. Ik geef met het gesprek aan dat ik geïnteresseerd ben om op mijn 29ste het profvoetbal in te gaan."



In de winterstop ketste een overgang naar Sparta af, de Rotterdammers wilden niet voldoen aan de vraagprijs. Nu is Kaars transfervrij. "Ik heb aangegeven dat ik in principe bij De Dijk blijf, behalve als er een profclub komt. Dat kan uit de eredivisie, Jupiler League of zelfs het buitenland zijn. Dan kan ik weg", zei Kaars tegenover Het Amsterdamsche Voetbal.



Kaars is een echte doelpuntenmaker, een spits die vaak op de juiste plaats staat. In Den Bosch kan men een echte afmaker wel gebruiken, de laatste jaren kwamen de topscorers van de club niet in de dubbele cijfers. Vorig seizoen maakten Arda Havar en Furhgill Zeldenrust allebei acht doelpunten, een jaar eerder werden Anthony Lurling, Barry Maguire en Alexander Mols topscorer met zes doelpunten.Dit seizoen is Romero Regales clubtopscorer, hij maakte tot nu toe zeven treffers. Erik Quekel is de laatste aanvaller die veelvuldig scoorde voor Den Bosch, hij maakte in het seizoen 2013-2014 twintig doelpunten. Kaars, die dit seizoen al veertig doelpunten maakte, scoorde voor dit seizoen al vijf seizoenen meer dan twintig doelpunten.