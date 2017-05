Mysterieuze prikkeldraadknipper is weer terug: 'We hebben een vermoeden wie het is'

DEN BOSCH - Honderden meters prikkeldraad zijn de afgelopen weken doorgeknipt bij natuurgebied Diezemonding in Den Bosch. Erg gevaarlijk, want de koeien en paarden kunnen ontsnappen en op de weg terechtkomen. En dan zou het wel eens heel verkeerd af kunnen lopen.

“Wie doet nou zoiets?” Tanja de Bode van Stichting Free Nature snapt er niks van. De Bode is namens de stichting beheerder van natuurgebied Diezemonding en nauw betrokken bij de verzorging van de runderen en paarden die er weiden. “Vorig jaar hebben we al last gehad van iemand die steeds het prikkeldraad doorknipte”, vertelt ze. “En nu is het weer begonnen.”



Heel vervelend

Zodra de dieren een opening ontdekken in het prikkeldraad, lopen ze de openbare weg op. Best gevaarlijk, want langs de natuurgebied loopt een doorgaande weg. “En daar rijdt het verkeer echt geen 30 kilometer per uur”, zegt De Bode. “Als je met hoge snelheid een rund of paard raakt, kan het echt verkeerd aflopen.”



De eerste keren werd de omheining steeds op een paar punten doorgeknipt. Inmiddels gaat het al om zo’n 300 meter in totaal. De Bode: “We ontdekken het gelukkig steeds snel en de gemeente Den Bosch voert de reparaties ook vlug uit. Maar het is gewoon wel heel vervelend.”



Politie doet onderzoek

Inmiddels is de zaak overgedragen aan de politie. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de prikkeldraadknipper. "We hebben een vermoeden wie het is, maar het is verder aan de politie om dat uit te zoeken.”