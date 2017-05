Niet, wel, niet en nu weer wel: vrachtwagens mogen (voorlopig) weer over Europalaan in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Vrachtwagens mogen voorlopig toch weer over de Europalaan in Valkenswaard. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch maandag besloten. In februari besloot het gemeentebestuur van Valkenswaard de straat gedeeltelijk af te sluiten voor vrachtverkeer. Bewoners van de Eindhovenseweg maakten hiertegen bezwaar. Zij hebben nu gelijk gekregen.

Vrachtwagens reden al sinds jaar en dag over de smalle Eindhovenseweg, met alle bijbehorende geluids- en andere overlast. Bewoners spraken over gezondheidsproblemen door uitlaasgassen én over gevaarlijke situaties in hun straat. Ze hoopten de vernieuwde Europalaan een alternatief zou zijn.



Volgens de bewoners is de Eindhovenseweg te smal voor vrachtverkeer. Aan de Eindhovenseweg hadden ze gehoopt dat na de aanpak van de Europalaan om het centrum van het dorp, de vrachtwagens hierover zouden worden geleid. Maar niets bleek minder waar toen juist de Europalaan verboden werd voor vrachtauto's.



Volgens de rechter heeft het gemeentebestuur het besluit om de Europaweg deels af te sluiten voor vrachtwagens niet voldoende gemotiveerd. De belangen van alle betrokkenen moeten in zo’n besluit worden afgewogen en dat is volgens de rechter niet gebeurd.



Ook vindt de rechter het vreemd dat het gemeentebestuur een advies van een onafhankelijke verkeerswerkgroep naast zich neer heeft gelegd. De werkgroep waar onder meer de politie in is vertegenwoordigd windt er volgens de rechter geen doekjes om. De werkgroep vindt het besluit om de Europalaan af te sluiten voor vrachtwagens geen goed idee.



Het gemeentebestuur moet de bezwaren van de bewoners van de Eindhovenseweg volgens de rechter nu opnieuw bekijken. Hiervoor krijgen burgemeester en wethouders zes weken de tijd. Tijdens die periode mogen vrachtwagens nu weer over de Europalaan rijden.