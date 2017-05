Slalommen tussen de ramptoeristen om bij een brand te komen: 'Blijf weg!'

BAVEL - “Het leek wel een alternatief dagje uit. Bizar, waar kwamen al die mensen vandaan?” Ambulancepersoneel, brandweermannen en agenten keken elkaar zondagavond verbaasd aan toen ze aankwamen bij de brand in een champignonkwekerij in Bavel: langs de smalle weggetjes richting de brand stonden wel heel veel mensen te kijken. “Dat zorgde voor veel irritatie, omdat de hulpdiensten er niet goed doorheen konden”, zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

Zelf probeerde hij vanuit Breda naar de grote brand in Bavel te komen. Normaal een ritje van ongeveer tien minuten. Nu deed hij er bijna twee keer zo lang over. “We moesten slalommen tussen de mensen en auto’s door. Er stonden auto’s half op de weg, half in de berm. Heel irritant. En ik rijd gelukkig een kleine auto, maar voor een brandweerauto of ambulance is dit wel problematisch”, legt hij uit.



Branden trekken nu eenmaal publiek aan, dat weet hij ook. Maar dit was volgens hem wel heel extreem. “Het leek wel een alternatief dagje uit. Mensen stonden op honderd meter van de rook met hun mobieltjes te filmen. Terwijl wij net een NL-Alert hadden verstuurd dat mensen hun ramen en deuren moesten sluiten in verband met de rook.” Onbegrijpelijk volgens hem.Al die mensen frustreerden niet alleen de politiewoordvoerder, maar ook zijn collega’s van de brandweer en ambulances. Omdat de weg vrij moest zijn voor grote vrachtwagens met extra water, werd besloten om iedereen binnen een straal van drie kilometer weg te sturen. “Iedereen ging uiteindelijk ook weg, maar dat is niet waar wij als politie mee bezig willen zijn. Onze focus ligt op die brand.”Niet alleen bij branden maar ook bij reanimaties merken de hulpdiensten veel ramptoerisme. “Staan mensen daar met hun neus bovenop om een foto of een filmpje te maken. Dan moeten we vragen of we even hulp mogen bieden”, beschrijft hij.Het is volgens hem een steeds groter probleem, dat wordt onderschreven door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. “En ik weet dat mensen het niet expres doen. Het gebeurt onbewust. Maar denk je eens in hoe jij het zou vinden als je omaatje ligt te vechten voor haar leven tijdens een reanimatie en iemand anders daar een foto van zou maken.”Hij hoopt dan ook dat mensen inzien dat elke seconde telt. “Stel dat jij hulp nodig hebt, omdat er een brand is of omdat je bent overvallen, dan wil je toch ook dat de hulp er zo snel mogelijk is? Verplaats je daar eens in.” Zijn advies is dan ook: blijf weg.“We snappen dat mensen nieuwsgierig zijn, dat is menselijk. Maar geef hulpverleners de ruimte. Eén of twee minuten kan het verschil maken.”De gevolgen van het ramptoerisme in Bavel bleven overigens beperkt. Enerzijds omdat er geen gewonden bij de brand waren gevallen, anderzijds omdat al snel werd besloten om de toegangswegen met verkeersregelaars af te zetten.