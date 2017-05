Fiona Banner hangt wiegende vliegtuigstaarten en neuskegels in museum De Pont

TILBURG - Ooit vlogen ze met enorme snelheden door de lucht. Nu hangen ze zachtjes wiegend, als een opgepompte mobile, in de grote zaal van museum De Pont in Tilburg. De Britse kunstenaar Fiona Banner heeft drie staartstukken van Britse straaljagers aan kabels naast elkaar gehangen. Twee zijn 'naturel', de derde staat van onder tot boven vol met een poëtische tekst die een vrouwenlichaam beschrijft.

Fiona Banner is Engels. Ze werd geboren in het noorden (Merseyside) en studeerde in London. Haar naam wordt al jaren regelmatig genoemd in het rijtje Young British Artists waar ook Damian Hirst toe gerekend wordt. In 2002 werd ze genomineerd voor de Turner Prize; in 2010 exposeerde ze in Tate Britain, allebei belangrijke stappen in de carriere van een beeldend kunstenaar.



Hard, gespierd en mannelijk

"Het gaat om de tegenstelling." Fiona loopt tussen de staartstukken heen en weer en geeft ze een zacht duwtje; precies wat ik zou willen maar in een museum uiteraard niet durf. "De tegenstelling tussen de harde, gespierde en mannelijke voorwerpen en de bloemrijke tekst die er op staat."



Fiona heeft iets met vliegmachines. Nog maar een paar dagen in Nederland heeft ze de Chinook-helikopters van vliegveld Gilze-Rijen al gespot die trouw hun oefenrondjes draaien in de buurt van Tilburg. "Ze hebben hun eigen schoonheid. Ik ben daar gevoelig voor, ze kunnen mij verleiden maar je realiseert je ook telkens weer waarvoor ze gemaakt zijn."



Enorme borsten

Er hangen veel vliegtuigonderdelen op de expositie in De Pont. De pikzwarte neuzen van straaljagers bijvoorbeeld. Als je er twee naast elkaar monteert, zoals Fiona in De Pont heeft gedaan, doen ze meteen denken aan de borsten van een immens Afrikaans vrouwenbeeld. Ook weer een tegenstelling.





Waar ze al die onderdelen vandaan haalt? "Ik ken al jaren mensen die handelen in dit soort voorwerpen," vertelt ze. Bellen ze haar als er weer iets beschikbaar is? "Ik bel hén," zegt ze. En dan... lachend: "I chase them! (ik zit ze achter hun vodden).Voor wie De Pont goed kent, heeft Fiona nog een verrassing in petto. De grote zaal van het museum, geroemd vanwege het prachtige licht, is verduisterd. Fiona werkt met lampen die de zaal precies zo verlichten als zij wil; de schaduwen van de helikopterwieken die ze exposeert, worden zo een deel van het kunstwerk. "Ik weet dat ik de gewoontes van het museum zo niet naleef," zegt ze. Maar lachend. "Een expositie is ook een vorm van theater en dan speelt het licht een belangrijke rol."Het werk van Fiona Banner blijft in De Pont tot eind augustus.