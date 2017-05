Oldtimer in lichterlaaie, bestuurder stuurt brandweer naar verkeerde plek

OIRSCHOT - Op de Eindhovensedijk in Oirschot heeft maandagmiddag een Mercedes uit 1975 vlamgevat. De oldtimer brandde volledig uit, maar niemand raakte gewond.

De bestuurder van de Mercedes 280 SL merkte tijdens het rijden dat de auto begon te roken. Hij stopte en belde direct de brandweer maar gaf de verkeerde plek door, namelijk de Oirschotsedijk in Eindhoven in plaats van de Eindhovensedijk in Oirschot.

Gevonden

Iets later dan gepland wist de brandweer de oldtimer toch te vinden, maar toen was de Mercedes al uitgebrand. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf.