TILBURG - Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg stopt per 1 oktober. Dat heeft de burgervader maandag laten weten aan de gemeenteraad. In een schriftelijke verklaring zegt Noordanus dat hij 'het tijd vindt om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester'.

De burgervader stopt in oktober zodat de gemeenteraad genoeg tijd heeft om een opvolger te kiezen voor de raadsverkiezingen van maart 2018.



Ook de leeftijd van de 68-jarige Noordanus speelt mee. "Ik kan maar kort voorzitter zijn van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad die daarna aangesteld wordt, aangezien ik in november 2018 de wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar bereik", zegt hij.



Topsport

"Het burgemeestersambt is topsport en vergt 24/7 beschikbaarheid. Daarbij weet ik te weinig tijd te maken voor mijn familie en zie ik mijn kleinkinderen op afstand opgroeien."

Noordanus is sinds juli 2010 burgemeester van Tilburg.