PSV-huurling Jordy de Wijs wil met Excelsior kampioensfeest Feyenoord voorkomen

ROTTERDAM - Jordy de Wijs is zondag één van de hoofdrolspelers in wat de kampioenswedstrijd van Feyenoord moet worden. Maar met zijn club Excelsior wil de van PSV gehuurde verdediger niets liever dan dan feestje in ieder geval uitstellen. Want Excelsior heeft nog een punt nodig om definitief veilig te zijn en daarnaast staat het duel met de grote stadsgenoot bol van prestige.

Het belang van de komende wedstrijd wordt al duidelijk bij de maandag-training van Excelsior. Vijf cameraploegen, diverse krantenjournalisten en een perschef die uitrekent hou de perstribune eenmalig van 28 naar 42 plaatsen kan worden uitgebreid. Want Woudestein, inmiddels omgedoopt tot Van Donge & De Roo stadion, is zondag 'the place to be'.



'Wij gaan volle bak, de druk ligt bij Feyenoord'

De Wijs blijft er nuchter onder. "Het is een mooie wedstrijd en wij gaan volle bak. Iedereen gaat er maar vanuit dat Feyenoord hier kampioen wordt. We hebben hier tegen Ajax ook laten zien dat we punten kunnen afsnoepen en ook tegen de bekerwinnaar, dus waarom ook niet tegen Feyenoord? De druk zal toch vooral bij hun liggen."



Excelsior krijgt dus de koploper op bezoek en daardoor mag De Wijs mag het opnemen tegen topscorer Nicolai Jørgensen. Een pittig klusje.



'Geen goals van Jørgensen'

"Ik hoor mensen al zeggen dat het 0-5 gaat worden met drie keer Jørgensen. We zullen zien. Voorspellingen doe ik niet, maar Feyenoord gaat hier zeker niet eenvoudig met de overwinning weg en... (lachend), ik wil wel afspreken dat Jørgensen er hier niet één gaat maken."



Voor De Wijs wordt de wedstrijd tegen Feyenoord vermoedelijk zijn laatste thuiswedstrijd met Excelsior. Want de Rotterdammers hoeven waarschijnlijk niet de na-competitie in en na dit seizoen keert de verdediger weer terug naar PSV."Ik leer hier bij Excelsior veel en maak flinke stappen. Ik heb hier alle wedstrijden gespeeld en door de ervaring die je opdoet wordt je een betere speler. Ik kom anders bij PSV terug dan dat ik daar ben weggegaan en wil de concurrentiestrijd wel aangaan."