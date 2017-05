'Mis je mei?' Vermissing Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht

NIEUWENDIJK - De landelijke politie vraagt in het kader van de themamaand 'Mis je mei?' opnieuw aandacht voor de vermissing van Germa van den Boom uit Nieuwendijk. Ze verdween in juli 1984 na een avondje stappen in Gorinchem. Om extra aandacht voor vermisten te vragen, brengt de politie op Facebook elke week een zaak opnieuw onder de aandacht van een iemand die al langdurig vermist wordt. Germa verdween 33 jaar geleden.

Germa van den Boom was net 19 jaar toen ze in eind juli 1984 vermist raakte. Germa was voor het eerst een weekend alleen thuis en op zaterdag 28 juli 1984 ging ze met vriendinnen stappen in Gorinchem. Het groepje bezocht de discotheken Meddox en Carrousel.



Vermissing

Na afloop reed ze met haar buurjongen mee naar huis. Hij zette haar rond twee uur ’s nachts af voor de inrit van haar woning aan de Dwarssteeg in Nieuwendijk. Op maandag 30 juli 1984 zou ze beginnen aan haar vakantiebaantje in een bejaardencentrum in Werkendam. Daar kwam ze nooit opdagen.



Germa was 1,78 meter lang en had die zomer blond haar. Ze had blauwe ogen en zou nu 51 jaar oud geweest zijn.



Peter R de Vries

Sinds de verdwijning van Germa van den Boom zijn er veel verschillende onderzoeken geweest. Naast het reguliere onderzoek in 1984 heeft zich jaren later ook een zogeheten coldcaseteam over de zaak gebogen. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft tevergeefs getracht de zaak op te lossen.



In de regio land van Heusden en Altena hielden nogal wat mensen zich ook bezig met het oplossen van de mysterieuze verdwijning. Dat heeft echter nooit geleid tot een doorbraak, maar zorgde juist voor veel onrust in die regio omdat de amateuronderzoekers meerdere keren bekend maakten de dader van de verdwijning te kennen. Achteraf bleken de regionale onderzoekers nogal last te hebben van een op hol geslagen fantasie.