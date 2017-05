Pony's wandelen door de ontvangsthal van het stadhuis in Tilburg

TILBURG - Bezoekers en ambtenaren van het Stadhuis in Tilburg keken maandagmiddag hun ogen uit. In de ontvangsthal liepen twee pony's rond. De paarden zijn van Tilburger Mark van der Made. Hij protesteerde tegen de sloop van zijn stal aan de rand van Tilburg. Aan de Lage Weide staan illegale schuurtjes die al tientallen jaren werden gedoogd. De gemeente is nu begonnen met de sloop. Die actie verliep rustig.

"Er moet een oplossing komen voor mijn pony's", zegt Mark. Hij vergat te reageren op een brief van de gemeente, waarin de sloop van zijn stal werd aangekondigd. "Juridisch heb ik geen poot om op te staan, maar dit slaat nergens op, om mensen zo hun hobby af te nemen", zegt Mark. De eigenaren van de bouwwerken aan de Lage Weide zien de sloopactie als pesterij.



Pony's bij de receptie

Om zijn protest kracht bij te zetten ging Van der Made maandagmiddag met zijn pony's naar het stadhuis. Daar liet hij ze los. De dieren draafden een half uurtje in de ontvangsthal bij de receptie. Tot grote hilariteit van bezoekers en ambtenaren. "Ik kom mijn dochter aangeven en zie opeens pony's in de hal van het stadhuis", zegt een Tilburger met een brede glimlach.



Na overleg met de politie heeft Mark van der Made de dieren uiteindelijk toch weer meegenomen. "Er is nog geen oplossing, maar anders worden ze in beslag genomen." Hij heeft een tijdelijk onderdak voor de pony's gevonden, maar hoopt nog steeds op een defintieve oplossing.