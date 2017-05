Vermoeden van fraude bij faillissement modeketen HoutBrox

SCHIJNDEL - De curatoren van de failliete modeketen HoutBrox vermoeden twee gevallen van fraude. Schuldeisers zijn mogelijk opzettelijk benadeeld, zo blijkt uit het laatste faillissementsverslag. De curatoren van het failliete bedrijf zien twee betalingen als mogelijk ‘paulianeus handelen’. Zo wordt dat opzettelijk benadelen van schuldeisers genoemd.

De twee betalingen worden momenteel volgens een van de curatoren nader onderzocht. Het gaat volgens hem gezien de omzet van Houtbrox om ‘relatief kleine bedragen’. Of er daadwerkelijk sprake is van fraude staat volgens hem nog niet vast. "Hierover zijn we nu in gesprek met de verschillende betrokkenen", laat hij weten.



Over ‘onbehoorlijk bestuur’, zegt dit ‘paulianeus handelen’ volgens de curator nog niks. Dit moet nog worden onderzocht.

Vorig jaar failliet verklaard

De afwikkeling van het faillissement zal volgens de curatoren nog geruime tijd in beslag nemen, zo laten ze in het verslag weten.

Modeketen HoutBrox met het hoofdkantoor in Schijndel, werd in april vorig jaar failliet verklaard. Bij het bedrijf werkten meer dan vijfhonderd mensen. In mei vorig jaar werd bekend dat de modeketen een doorstart maakte.

