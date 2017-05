Reeks gewelddadige overvallen en plofkraken in Eindhoven en Nuenen

EINDHOVEN - Verschillende gewelddadige diefstallen en plofkraken. Het lijkt alsof één groep Eindhoven en omgeving daar maandenlang druk mee bezig was. In een periode van drie maanden tussen november 2016 en begin 2017 zijn verschillende supermarkten het doelwit.

Op 9 november 2016 is de Jumbo aan de Pagelaan in Eindhoven aan de beurt. De inhoud van een pinautomaat wordt met geweld gejat. Op de beelden van opsporingsprogramma Bureau Brabant is maandagavond te zien hoe de jonge daders met een moker een ruit inslaan en zo de winkel binnendringen.

Smaak te pakken

Schijnbaar hebben ze nu de smaak nu te pakken. Op 19 december wordt er weer met een moker een raam ingetikt van een supermarkt. Er wordt dit keer niks buitgemaakt in de Plus in Eindhoven. De medewerkster heeft wel heel veel last van de overval.

Daarna is de Albert Heijn aan de beurt, op Oudjaarsdag. Aan het Cassandraplein in Eindhoven mislukt een plofkraak. Anderhalve week later is het weer raak: een plofkraak op de Albert Heijn aan de Parkstraat in Nuenen mislukt ook. Op de bewakingsbeelden is te zien dat één man weer een moker bij zich heeft, de ander tilt de gasflessen. Maar ze worden gestoord en gaan er toch maar vandoor.

Ravage

Op 9 januari 2017 in Nuenen, diep in de nacht, verloopt het weer niet helemaal volgens plan. Minutenlang slaan drie jongens met een moker in op een pinautomaat in de Albert Heijn. Ook proberen ze de automaat op te blazen, maar ook dit mislukt. Ze verlaten de winkel zonder buit, maar laten een ravage achter.

Op 22 januari achtervolgt de politie een scooter in Eindhoven en vindt spullen die gebruikt kunnen worden bij een plofkraak. De politie denkt dat het om één dadergroep gaat. De politie wil de groep vinden.

De politie vermoedt dat de daders jonge mannen zijn. Omdat plofkraken volgens de politie levensgevaarlijk kunnen zijn, hopen ze de daders snel te kunnen pakken.