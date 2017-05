Carolien (22) praat wél over haar depressie: 'Omgeving weet vaak niet wat er speelt'

BREDA - Op praten over psychische klachten rust nog steeds een taboe. Maar dat geldt niet voor Carolien Drooger (22) uit Breda. Zij is de komende dagen te horen tijdens de #open-upweek van 3FM, waarin jongeren vertellen over hun psychische klachten.

Carolien was 19 toen ze voor het eerst te horen kreeg dat ze depressief was. Ze had intens veel verdriet, was enorm eenzaam en heel negatief. Nu, drie jaar later, gaat het goed met haar. Toch wilde ze graag meedoen met de themaweek op 3FM.

Open upper

De radiozender houdt namelijk van 1 tot en met 3 mei de “#openup-week”, waarin jongeren open vertellen over hun psychische klachten. Carolien is een van de vier ‘open uppers’. “Er zit nog een groot stigma op psychische problemen. Want je kunt het niet zien van de buitenkant. Er wordt weinig over gepraat en vaak weet de omgeving niet wat er aan de hand is”, vertelt Carolien.

3FM vraagt aandacht voor dit thema omdat uit onderzoek blijkt dat vier op de tien jongeren last heeft van psychische klachten. Carolien hoopt dat andere jongeren erdoor geïnspireerd raken ook hulp te zoeken bij psychische problemen. Want je kúnt er vanaf komen, blijkt uit haar situatie.