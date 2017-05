'Superschrale streek van jolige zatlel', geboortebord Laut gestolen

TILBURG - ‘Een superschrale streek’, zo noemt vader Arjan van Gent uit Tilburg de diefstal van het geboortepaaltje van zijn zoon Laut. In de nacht na Koningsdag werd het naambord gejat. Op Facebook roept vader Arjan de ‘jolige zatlel’, die hiervoor waarschijnlijk verantwoordelijk is, het zelfgemaakte bord terug te zetten in zijn voortuin.

"Aangezien het paaltje emotionele waarde heeft en die jolige zatlel er niet zo heel veel aan heeft... hoop ik dat het paaltje ergens achtergebleven is", schrijft Arjan.

"Mocht je dit bericht lezen en denken... 'Ej, die jolige zatlel was ik!' dan mag je hem best stiekem terugleggen of even laten weten waar ik hem kan vinden, dan pik ik 'm zelf wel even op", stelt hij voor.