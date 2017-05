Pas op voor agressieve roofvogels: wat moet je doen bij een aanval?

ZEELAND - De gemeente Landerd waarschuwt via Facebook voor overlast door agressieve roofvogels. Deze maand komen er namelijk veel eieren uit. Sommige vogels beschermen hun kroost zo fanatiek dat ze zelfs mensen kunnen aanvallen. Gelukkig geeft de gemeente tips.

Volgens de gemeente is het vooral oppassen in de omgeving van de straat Oventje, in de buurt van café ’t Oventje. Daar beschermen uilen hun jongen. Broedende vogels mogen bij wet niet gestoord worden, daarom zal de gemeente waarschuwingsborden ophangen. De verwachting is dat de jonge vogels over een paar dagen weer uitvliegen.

Zwaai met je armen

Op de Facebookpagina geeft de gemeente geeft als tip vooral uit de buurt te blijven van een roofvogel. Mocht een aanval toch in de lucht zitten, schreeuw dan en ‘molenwiek met je armen’, aldus de gemeente Landerd.