Is Tilburger Roy L. schuldig aan de Kasteelmoord op Stijn Saelens?

TILBURG - Het is alweer meer dan vijf jaar geleden dat de Belgische kasteelheer Stijn Saelens werd doodgeschoten in het Vlaamse Wingene. De zaak werd later vooral bekend als de Kasteelmoord. Dinsdag begint de inhoudelijke behandeling. Tilburger Roy L. is een van de vier verdachten.

De Belgische projectontwikkelaar Stijn Saelens werd in januari 2012 op 34-jarige leeftijd vermoord. Volgens justitie gebeurde dat in opdracht van zijn schoonvader André G. Hij is hoofdverdachte in de zaak. Hij vermoedde dat Saelens een van zijn dochters had misbruikt en wilde zijn schoonzoon een lesje leren.



Hij zou vervolgens hulp hebben gekregen van vriend Pierre S., de tweede verdachte. Die zou de moord hebben georganiseerd. De twee kregen hulp uit Nederland, onder andere van Evert de C. uit Zeeland. Hij zou als een soort ‘makelaar’ hebben gemiddeld.

Levenslang

De laatste verdachte is Tilburger Franciscus ‘Roy’ L. Hij zou vervolgens in opdracht van G. de huurmoord hebben gepleegd samen met zijn Eindhovense oom, die inmiddels is overleden. De Tilburger heeft volgens Belgische media eerder al toegegeven dat hij inderdaad betrokken was bij de moord. Als L. wordt veroordeeld als mededader, hangt hem een levenslange celstraf boven het hoofd.

Het proces begint dinsdag in Brugge met het horen van getuigen. Het proces zal waarschijnlijk enkele maanden duren.