Rus aangehouden voor dodelijke steekpartij in Oss

OSS - De politie heeft maandagavond een verdachte aangehouden voor de dodelijke steekpartij in Oss. Het gaat om een 25-jarige man uit Rusland. Hij zou zaterdagavond een man hebben neergestoken op de Molenweg in Oss.

De verdachte is aangehouden in een woning in Oss. De politie kwam hem op het spoor na onderzoek. Een team van twintig mensen houdt zich bezig met de zaak.



Bij de politie kwam zaterdagavond een melding binnen van een steekpartij in een huis aan de Molenweg. De hulpdiensten zagen voor de woning een man liggen. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



Uit onderzoek blijkt dat er voor de steekpartij al iets zou zijn voorgevallen in een woning aan het Titus Brandsmaplein. Uiteindelijk zou zich dit hebben verplaatst naar de Molenweg, waar het slachtoffer overleed.



Identiteit slachtoffer

De identiteit van de man is volgens de politie nog niet voor honderd procent vastgesteld. Volgens buurtbewoners gaat het om een Poolse man. Hij zou daar pas sinds drie weken wonen.



Het onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang. Maandagmiddag hing er een drone boven de Molenweg, om de plaats vanuit de lucht ook goed te bekijken.