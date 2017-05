Auto rijdt winkel binnen in Waalre

WAALRE - Alwéér is er een auto een winkel binnengereden in Brabant. Maandagmiddag reed een vrouw met volle snelheid de Timco in Waalre binnen. De pui lag daarna volledig aan diggelen.

De politie trof de bestuurster geschrokken aan. Ze had het gaspedaal in plaats van de rem ingedrukt.

Onderzoek rijvaardigheid

De schade aan het voertuig en aan de winkel is behoorlijk. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en een onderzoek rijvaardigheid opgemaakt.