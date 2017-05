Weer meer verkeersdoden in Nederland, Brabant blijft koploper

EINDHOVEN - Te hard rijden, automobilisten die worden afgeleid door hun smartphone en mensen met teveel drank of drugs op achter het stuur. Het kost ieder jaar weer meer mensen het leven in Nederland. En Brabant staat aan kop met de meeste verkeersdoden. Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat de overheid actie onderneemt.

In Nederland waren vorig jaar in totaal 629 verkeersdoden. De meesten daarvan verongelukten in Brabant: 113. De provincie is de enige in Nederland met meer dan honderd verkeersdoden.



'We moeten iets doen'

In Brabant daalde het aantal verkeersdoden vorig jaar wel licht, in Nederland als geheel steeg het. “Ik ben niet verbaasd over deze nieuwe stijging. Zolang er niets gedaan wordt aan de oorzaken zal deze lijn doorzetten”, zegt Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland.



VVN roept daarom de nieuwe, nog te vormen, regering op mee te doen aan het manifest dat vorige maand is ondertekend door tientallen organisaties. Campagnes, apps, handhaving en wetten moeten bij gaan dragen aan een cultuurverandering.



'Leg smartphone weg'

“Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt en geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet”, aldus Cohen.



In 2015 verongelukten er 117 mensen op de Brabantse wegen. In 2014 waren het er 100.