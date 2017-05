Dennis schreef boek over zijn ziekte en wens om kinderen te krijgen

UDEN - Dat hij er nu nog is, mag een wonder heten. Dennis Verweijen (37) uit Uden heeft leukemie. Het jaar na de diagnose was een behoorlijke rollercoaster: hij kreeg een transplantatie, hij trouwde en kreeg ook nog eens zijn eerste kind. Over de hoge pieken en diepe dalen van dat jaar schreef hij een boek.

Papa's Bloed heet het. Op het voorpagina is de achterkant van het hoofd van Dennis te zien en daar is over nagedacht: 'We hebben altijd vooruit geprobeerd te kijken, dus vandaar dat je de achterkant van mijn hoofd ziet.'



Mei 2015 tot mei 2016

Dennis had nog maar vier maanden verkering met Anke toen hij te horen kreeg dat hij acute Leukemie heeft. Zonder stamceldonor zou hij het jaar niet halen. In Mill, het dorp waar hij opgroeide, organiseerde ze benefietwedstrijd om geld in te zamelen, maar ook om aandacht te vragen voor stamceldonatie: 'Dat was in september 2015 en destijds had ik niet verwacht dat ik hier nu nog zou zitten.'



In Duitsland kreeg Dennis een alternatieve transplantatie met stamcellen van zijn vader. De leukemie verdween maar kwam een paar maanden later toch weer terug. Gelukkig waren er in dat jaar ook prachtige momenten. Dennis trouwde met Anke en samen kregen ze hun eerste kindje. Ondanks dat ze elkaar nog niet zo lang kende besloten ze voor elkaar te gaan en de kinderwens die ze beide hadden in vervulling te laten gaan:



'Ik wist niet of ik de bevalling ging halen. Iedere echo, ieder schopje in de buik, ieder moment waar ik bij kon zijn dat beschouwde ik al als een kadootje.', vertelt Dennis. 'Het gaf mij wel kracht om door te gaan. Ik probeerde de pijn weg te bijten, hoe slecht ik me ook voelde.'

Tweede kind

Zijn droom om vader te worden kon hij ondanks zijn ziekte verwezenlijken. Inmiddels heeft Dennis een nieuw doel voor ogen: de geboorte van zijn tweede kind. In oktober wordt hij of zij verwacht. 'Ik ga het gewoon meemaken. Ik ben al vaker weer opgekrabbeld, dus ik heb er vertrouwen in dat ik deze bevalling ook weer ga halen.



Het boek Papa's Bloed ligt vanaf volgende week in de winkels.