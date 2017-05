Vertrekkend burgemeester Noordanus: 'Het ambt is een estafette'

TILBURG - "Het is een burgemeester met ballen, die zich 24/7 heeft ingezet voor de stad." De Tilburgse wethouder Berend de Vries is vol lof over vertrekkend burgemeester Nordanus. Peter Noordanus (68) zelf heeft vooral behoefte aan meer contact met zijn kleinkinderen en noemt het besturen van een stad een 'estafette waarbij je altijd het stokje moet doorgeven'.

Het koninklijk bezoek had de hielen nog niet gelicht of burgemeester Noordanus van Tilburg laat weten op 1 oktober te stoppen met zijn werk voor Tilburg. Het is topsport zegt Noordanus dinsdag bij Omroep Brabant. "Mensen doen steeds een beroep op je, voor grote en kleine dingen."



Toekomst

Noordanus was in zijn vorige functie projectontwikkelaar en die ervaring heeft hij meegenomen in zijn werk voor Tilburg. "Ïk wilde zorgen dat Tilburg klaar is voor de toekomst". Ook wethouder de Vries roemt Nordanus om zijn werk voor de binnenstad. Die wordt nu helemaal op de schop gegooid. Ook het Stadhuis moet er aan geloven. Maar dan is Tilburg, met het winkelrondje, ook klaar voor de komende jaren.



Veiligheid

Nog iets waar Noordanus met tevredenheid op terugkijkt is de veiligheid in Tilburg. Tilburg, berucht om de drugscriminaliteit, stond jarenlang in de Top 10 van onveilige steden. Volgens Nordanus heeft hij die plaats op de ranglijst naar nummer 17 gebracht. Nordanus: "Daar ben ik best trots op".



Onzichtbaar

Aan deze Tilburgse burgemeester hangt ook wel een beetje het imago dat hij niet zo dicht bij de gewone Tilburger staat. Op straat hebben mensen niet echt herinneringen aan hun burgervader. Tilburgers reageren desgevraagd niet meteen erg geëmotioneerd bij het vertrek van Nordanus, enorme tegenstanders van de man komen we ook niet tegen. Maar, zonder meteen de pers uit te nodigen was Nordanus er wel voor de Tilburger als die het moeilijk had. Berend de Vries vertelt graag dat Nordanus altijd op bezoek ging bij Tilburgers die slachtoffer waren van een overval. Dan vroeg hij of de gemeente misschien nog iets voor hen kon doen en dat werd enorm op prijd gesteld.



Gemeenteraadsverkiezingen

Op 1 oktober vertrekt Nordanus, om de gemeenteraad nog de kans te geven een nieuwe burgemeester te zoeken, voordat in 2018 er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Nordanus heeft dan zelf, na jarenlang workaholic te zijn geweest, eindelijk eens tijd om opa te zijn voor zijn kleinkinderen.