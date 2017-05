Zinchenko (PSV) zit niet relaxed in de auto in Eindhoven: 'Ik heb bijna vijf mensen gedood'

EINDHOVEN - Oleksandr Zinchenko kijkt zijn ogen uit in Eindhoven. De 20-jarige Oekraïner moet aan veel zaken wennen. En dan hebben we het niet alleen over zaken op het veld.

Autorijden is voor Zinchenko bijvoorbeeld een hele uitdaging. "Dat is hier zoveel moeilijker. De straten zijn veel smaller. Moskou is bijvoorbeeld een grote stad met veel verkeer. Daar heb je gewoon vijfbaanswegen."



De Oekraïner moet ook wennen aan fietsers. "Ik heb bijna vijf mensen gedood", zegt hij over zijn avonturen in de auto tegen PSV TV. "Die fietsers zijn heel raar voor me. Je moet echt alles in de gaten houden."



Zinchenko had ook nog nooit een openbaar toilet gezien. "Die hebben jullie gewoon midden op straat. Zelfs in de buurt van restaurants. Ik heb het ook voor de eerste keer in mijn leven geprobeerd. Het was grappig!"



LEES OOK: Zinchenko in potentie smaakmaker, maar perspectief bij PSV is troebel



De middenvelder kwam dit seizoen elf keer in actie voor PSV in de eredivisie, waarvan vier keer als basiskracht. Hij wordt gehuurd van Manchester City.