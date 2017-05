Spandoeken tegen komst nieuwe moskee Tilburg

TILBURG - In de Stedekestraat in Tilburg zijn dinsdag spandoeken opgehangen tegen de komst van een nieuwe moskee in de wijk. Wie verantwoordelijk is voor de spandoeken is onduidelijk, maar de timing lijkt geen toeval.

De Nederlandse afdeling van Pegida protesteert zondag tegen de komst van de nieuwe moskee. Op diens Twitterpagina roemt de van oorsprong Duitse organisatie het Tilburgse ‘verzet’. De doeken zijn inmiddels door een bewoner naar beneden gehaald.

De discussie rond de moskee in de wijk achter de Tilburgse Spoorzone wordt al jaren gevoerd. De El-Fethmoskee stond tot 2006 aan de Stedekestraat, maar werd niet brandveilig verklaard. Het pand werd gesloopt en er kwam een tijdelijke moskee aan de Academielaan.Omdat de grond van de oude el-Fethmoskee aan de Stedekestraat nog altijd van de Marokkaanse vereniging Masjid El-Feth is, wil de vereniging graag een nieuwe moskee op het terrein bouwen. In februari keurde de Raad van State het plan voor een nieuwe moskee in de Stedekestraat goed. 'Gebed zonder eind': Tilburgse El-Feth Moskee wacht al 10 jaar op nieuwe locatie



Buurtbewoners hebben veel geprotesteerd en geprocedeerd tegen de komst van de moskee. Zij vrezen onder andere ernstige parkeerproblemen, gezien het volgens hen nu al lastig parkeren is in de Stedekestraat.

Gezien de rechter aanneemt dat de moskee niet meer dan 920 gebedsgangers toelaat, acht zij 92 parkeerplaatsen afdoende. In februari werd het plan voor de terugkeer van de moskee in de straat goedgekeurd.