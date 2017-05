KNVB bedenkt zich en laat Danny Buijs toch toe tot cursus

WERKENDAM - Danny Buijs mag toch deelnemen aan de opleiding tot coach betaald voetbal. De trainer van Kozakken Boys werd eerst geweigerd, maar ging daar tegen in protest. Met succes.

De toelatingscommissie oordeelde dat hij te weinig ervaring had om al aan de cursus deel te mogen nemen. Buijs vroeg om dit opnieuw te bekijken en dat leidde tot goed nieuws. De voetbalbond had in eerste instantie de periode waarin de coach zonder de juiste papieren werkte niet meegerekend.



De coach van Kozakken Boys: "Als jonge ambitieuze trainer ga ik voor het hoogst haalbare en qua trainersopleidingen is dit de cursus Coach Betaald Voetbal."



Hij vervolgt: "Op de opleiding denk ik veel te kunnen leren en mezelf nog meer te ontwikkelen als trainer. Ik kijk er erg naar uit om aan de opleiding te beginnen."