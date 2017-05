Michael van Gerwen bereikt fraaie mijlpaal, vijftigste grote zege is binnen

VLIJMEN - Darter Michael van Gerwen heeft een nieuwe mijlpaal in zijn carrière bereikt. De Vlijmenaar won afgelopen weekeinde voor de vijftigste keer een groot toernooi.

Van Gerwen schreef een evenement in Wigan op zijn naam. Dat deed hij door in de finale af te rekenen met Robert Thornton. In die eindstrijd gooide MvG ook maar weer eens een negendarter.



Het was voor de vijftiende keer in zijn loopbaan dat hij dat flikte. Alleen Phil Taylor lukte het vaker om een perfecte leg te gooien. Zijn teller staat op 21.



Mighty Mike kijkt er naar uit om verder in te lopen op Taylor en om nog meer toernooien op zijn naam te schrijven. "Het gaat lekker en dit soort zaken houden me gemotiveerd."Om daar aan toe te voegen: "Het is niet eenvoudig om steeds te blijven winnen, maar ik vind darts geweldig. En dat maakt het makkelijker om dit steeds opnieuw op te brengen."Voor de nummer één van de wereld wacht donderdag in de Premier League Darts een confrontatie met Taylor. Van Gerwen is al zeker van een plek in de finaleronde, de Engelsman nog niet.