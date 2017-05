Tilburgse verdachte kasteelmoord in juni voor de rechter

TILBURG - Vier mannen, die in België terecht staan voor het proces rond de zogenoemde kasteelmoord worden op 12 juni verhoord. Twee van de vier verdachten zijn Nederlander.

Een van de verdachte, de 40 jarige Roy L uit, heeft gedeeltelijk bekend. Volgens het OM heeft hij zijn inmiddels overleden oom uit Eindhoven geholpen bij de huurmoord.





De zaak draait om de in 2012 kasteelheer Stijn Saelens. Dinsdag begon de inhoudelijke behandeling. De Belgische projectontwikkelaar werd op 34-jarige leeftijd vermoord. Volgens justitie gebeurde dat in opdracht van zijn schoonvader.

Dinsdag worden een onderzoeksrechter en een hoofdinspecteur gehoord. De publieke tribune in de rechtbank in Brugge zit bomvol. Later in de week getuigen een dokter een wapendeskundige.