Terreurverdachte Sint-Oedenrode zegt onschuldig te zijn, bekijk het uitgebreide interview

SINT-OEDENRODE - De 21-jarige Abdirahman is geschokt. Vorige week woensdagavond stond hij nietsvermoedend met zijn vriend Mohammed bij de bushalte Sint-Oedenrode toen opeens vijf auto's kwamen aanrijden. Abdirahman en zijn vriend werden vervolgens door een arrestatieteam tegen de grond gewerkt en geblinddoekt.

"In eerste instatie werd tegen mij verteld dat ik een inbreker was", vertelt Abdirahman. "Daarna kwam de beschuldiging van terrorisme."



Abdirahman werd donderdag weer vrijgelaten. Maar zijn vriend Mohammed zit nog altijd vast. Volgens informatie van de AIVD is Mohammed sinds vorig jaar actief lid geweest van de terroristische organisatie Al-Shabaab in het zuiden van Somalië. Al-Shabaab wil met geweld een radicaal-islamitische staat stichten en de sharia invoeren. Sinds 2006 pleegt de organisatie aanslagen op burgers, journalisten, politici en militairen.



Gevlucht voor terreur

"Ik ben juist gevlucht voor Al Shabaab", zegt de 21-jarige Somaliër. "De situatie in mijn land is niet goed. Ik ben juist naar Nederland gekomen om een veiliger en beter leven te hebben."



Abdirahman heeft nooit iets verdachts germerkt aan Mohammed. De twee kennen elkaar uit Kenia. Mohammed woont nu in Engeland. Soms komt hij op bezoek bij zijn vriend in Nederland. "We praten over voetbal en we gamen. Meer is het niet. Ik snap er niets van."