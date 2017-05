'Ik dacht dat het een grap was, eerlijk gezegd', zegt Koen de Kort over beloning snelste afdaling

LIEMPDE - "Ik dacht dat het een grap was, eerlijk gezegd." Het is de eerste reactie van wielrenner Koen de Kort op het nieuwe klassement in de Giro d’Italia. De beste daler tijdens de ronde wordt dit jaar beloond met een geldprijs.

"Het is een uitnodiging om zo gevaarlijk mogelijk naar beneden te rijden", meent de wielrenner uit Liempde. "Het is eigenlijk te gek voor woorden om zo’n klassement te verzinnen."



De Kort is bang dat dit klassement voor gevaarlijke situatie gaat zorgen. Bij een aantal, vooraf aangewezen, afdalingen wordt getimed wie het snelste beneden is. "Je zou denken dat je de route juist veiliger wil maken, niet onveiliger."De Giro gaat vrijdag van start. Het is de eerste grote ronde van dit jaar. Steven Kruijswijk staat als favoriet aan het vertrek. In 2016 was de Brabander dicht bij de eindzege in Italië, maar ging het in de slotweek vreselijk mis.

